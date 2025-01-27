Сверхпрочные стекла Ростеха защитят машинистов метро в городах-миллионниках

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина Госкорпорации Ростех поставит более 650 изделий сверхпрочного остекления для оснащения кабин машиниста поездов метро до 2026 года.
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