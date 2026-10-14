Лианозовский парк стал одной из площадок проекта Мэра Москвы «Мой спортивный район». Все желающие старше 18 лет могут бесплатно заниматься фитнесом на свежем воздухе под руководством опытных тренеров.
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