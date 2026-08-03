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Аргументы недели

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Пассажиры почти 30 рейсов не вылетят вовремя из Пулково в понедельник

Пассажиры почти 30 рейсов не вылетят вовремя из Пулково в понедельник

В аэропорту Пулково 3 августа произошли изменения в расписании полетов. Задержаны 24 рейса, а также известно о пяти отменах.

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