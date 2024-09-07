"Две глыбы сойдутся – это будут искры": Садоков – о поединке Кузьмина и Севейджа

Главный бой в рамках суперсерии "Бойцовского клуба РЕН ТВ", в котором сойдутся российский боксер Сергей Кузьмин и американец ДеАндре Севейдж, обещает быть очень ярким, отметил спортивный комментатор Александр Садоков.
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