Выступление Жанны Агузаровой на Премии Муз ТВ не показали в эфире не из-за ошибок певицы

Выступление Жанны Агузаровой на Премии Муз ТВ не показали из-за брака В соцсетях певицы уточнили, что из-за плохого света и звука в эфире выступление не транслировалось, однако оно было перезаписано и войдет в запись для YouTube.
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