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Из архивов советской фантастики. Каллисто и каллистяне

Из архивов советской фантастики. Каллисто и каллистяне

Георгий Мартынов — один из «китов», на чьих спинах держится вся советская фантастика. Так же, как и Ефремов, Казанцев, Гуревич и другие, Мартынов стоял у самых истоков массового послевоенного интереса к научно-фантастической литературе в СССР.

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Владимир Безбадченко
полистал в своё время "Туманность Андромеды" и отбросил. Хотя от других вещей Ефремова был в восторге. А Мартынова и не брал в руки. Фантазии не было. Был бред о социуме иного плана. А надо думать и писать о Земле и о homo далеко не sapiens. Чем привлекали герои Верна и Лондона? Они реальное дело делали. У них учились. Жить на Земле! А каллистяне чему научат?

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