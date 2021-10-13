Из архивов советской фантастики. Каллисто и каллистяне

Георгий Мартынов — один из «китов», на чьих спинах держится вся советская фантастика. Так же, как и Ефремов, Казанцев, Гуревич и другие, Мартынов стоял у самых истоков массового послевоенного интереса к научно-фантастической литературе в СССР.
Георгий Мартынов — один из «китов», на чьих спинах держится вся советская фантастика. Так же, как и Ефремов, Казанцев, Гуревич и другие, Мартынов стоял у самых истоков массового послевоенного интереса к научно-фантастической литературе в СССР.
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