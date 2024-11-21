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1 181 подписчик

❗️🇷🇺Российская артиллерия и танки регулярно вкатывают в землю ВСУшников вместе с укрытиями #ВСУ #Артиллерия #Танк #Артудар #Украина.

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