Жан-Пьер рассмеялась после вопроса о Хантере Байдене

whitehouse.gov Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что не будет рассказывать о частных разговорах президента Джо Байдена и отметила, что Хантер Байден – частное лицо, которое принимает собственные решения.
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