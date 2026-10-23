На Ямале в рамках Года здоровья высадили более 25 тысячи деревьев и кустарников. Акции по озеленению общественных территорий прошли летом и осенью, объединив более 4,2 тысячи человек.
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