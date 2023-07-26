Повышение призывного возраста в России до 30 лет и другие изменения, которые ждут граждан с 1 января 2024 года Елена ГалицкаяДепутаты Государственной думы России опубликовали поправки к законопроекту о повышении призывного возраста в стране.
Повышение призывного возраста в России до 30 лет и другие изменения, которые ждут граждан с 1 января 2024 года Елена ГалицкаяДепутаты Государственной думы России опубликовали поправки к законопроекту о повышении призывного возраста в стране.
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