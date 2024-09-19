Алаудинов заявил о тяжелом положении ВСУ в Курской области

Украинские войска находятся в тяжелом положении на суджанском направлении в Курской области, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.
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