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Свежие комментарии

Поезда через МЦД Савеловская в условиях непогоды ходят по графику

Выпавший снег не повлияли на движение поездов на маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сегодня сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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