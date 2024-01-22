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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики Banishers: Ghosts of New Eden говорят об эффективности героев в битвах с вра...

Разработчики Banishers: Ghosts of New Eden говорят об эффективности героев в битвах с вра...

Разработчики Banishers: Ghosts of New Eden говорят об эффективности героев в битвах с врагамиИздатель Focus Entertainment выпустил новый короткий трейлер Banishers: Ghosts of New Eden, в котором продолжает делиться подробностями о грядущем ролевом боевике от разработчика Don’t Nod.

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