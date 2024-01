Разработчики Banishers: Ghosts of New Eden говорят об эффективности героев в битвах с вра...

Разработчики Banishers: Ghosts of New Eden говорят об эффективности героев в битвах с врагамиИздатель Focus Entertainment выпустил новый короткий трейлер Banishers: Ghosts of New Eden, в котором продолжает делиться подробностями о грядущем ролевом боевике от разработчика Don’t Nod.