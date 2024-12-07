В Донецке завершились «Прокофьевские музыкальные ассамблеи»

В Донецке завершился ежегодный фестиваль «Прокофьевские музыкальные ассамблеи», в котором приняли участие преподаватели и выпускники творческих вузов, а также представители Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова.
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