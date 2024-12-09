КРОС: 28 декабря не будет сокращенным рабочим днем для удлинения праздников

Это сделано, чтобы не разрывать череду новогодних выходных Рабочий день 28 декабря не будет сокращенным, так как его перенесли с полноценного рабочего дня 30 декабря, чтобы сделать новогодние праздники более длинными, сообщил РИА Новости директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.