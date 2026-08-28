В Тазовском районе пройдет Всероссийский конкурс по обвалке оленины

В поселке Тазовский с 7 по 9 сентября пройдет III Всероссийский конкурс по обвалке оленины. Профессионалы со всей страны поборются за звание лучшего в своем деле и денежные призы, сообщили в департаменте агропромышленного комплекса ЯНАО.