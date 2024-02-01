Не ешьте его, он вызывает рак! А мы его едим каждый день

Ученые назвали опасные продукты, которые провоцируют развитие 90% видов рака и метастазыУченые провели исследования, результаты которых показали, что некоторые продукты питания являются потенциально опасными и могут значительно повышать вероятность развития онкологических заболеваний и распространения метастаз в организме.