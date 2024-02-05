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Перекус выходного дня с сочной начинкой из простых продуктов, который сможет приготовить каждый!

Всем привет, дорогие читатели! И сейчас делюсь с Вами прекрасным перекусом выходного дня! Готовится легко и просто из простых и доступных продуктов, а получается обалдеть как вкусно! (Полностью сколько и каких продуктов необходимо – как всегда в конце статьи.

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