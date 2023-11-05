Пресс-секретарь Песков: Запад устал от финансовой поддержки Украины

Соединенные Штаты и Европа устали от излишнего груза, которым для них стала поддержка Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.
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