Полковник Ходаренок призвал к усилению бомбардировок Украины после угроз авиации

© Станислав Красильников/РИА Новости Владимир Зеленский выступил с предупреждением о «небезопасности» российского неба для гражданской авиации и пригрозил увеличением числа дронов в воздушном пространстве РФ.
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