«Сначала вы ответите за Севастополь». Захарова жестко осадила Зеленского: готовность Киева к миру – ложь

Подробнее Сегодня 8,2K прочитали Автор: Дмитрий ГоринУкраина готова к переговорам с Россией? Именно такие сигналы, а точнее, вбросы, делают вначале нелегитимный президент Владимир Зеленский, а следом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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