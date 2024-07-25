«Сначала вы ответите за Севастополь». Захарова жестко осадила Зеленского: готовность Киева к миру – ложь

Подробнее Сегодня 8,2K прочитали Автор: Дмитрий ГоринУкраина готова к переговорам с Россией? Именно такие сигналы, а точнее, вбросы, делают вначале нелегитимный президент Владимир Зеленский, а следом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.