Крымские учёные создадут мастер-планы для перспективных туристических локаций

Ученые Крымского федерального университета и Русского географического общества провели комплексную Азовскую экспедицию, результатом которой станет создание мастер-планов развития туризма для наиболее перспективных локаций.
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