Директора фонда «Все для победы!» наградили орденом Мужества посмертно

Прошла церемония прощания с исполнительным директором фонда «Народный фронт. Все для победы!» Анатолием Чернышовым.
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