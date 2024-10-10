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Квалификация ЧМ-2026. Аргентина в гостях у Венесуэлы, Бразилия сыграет с Чили, Уругвай против Перу

Сборная Аргентины сыграет в гостях с Венесуэлой, Бразилия – с Чили, Уругвай проведет выездной матч с Перу.

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