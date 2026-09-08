В посольстве ФРГ не исключили возможности проведения экзаменов по немецкому языку в России после закрытия Гёте-Института

Несмотря на предстоящее закрытие всех филиалов Гёте-Института в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, сейчас "рассматривается возможность и в будущем предлагать языковые курсы и экзамены с выдачей сертификатов" по немецкому языку в России.
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