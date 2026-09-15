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Царьград

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Опасные игры: приморский рыбак пощекотал самую ядовитую рыбу в мире и выжил

Опасные игры: приморский рыбак пощекотал самую ядовитую рыбу в мире и выжил

В Приморье недалеко от Владивостока местные рыбаки выловили фугу — рыбу, известную как одна из самых ядовитых в мире.

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