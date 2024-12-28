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Скандальная военнослужащая Гуменюк займётся психологической поддержкой ВСУ

Скандальная военнослужащая Гуменюк займётся психологической поддержкой ВСУ

Военнослужащая Наталья Гуменюк, ранее уволенная с должности руководителя пресс-центра сил обороны «Юг», в настоящее время управление психологической поддержки персонала Вооружённых сил Украины, пишет «Страна.

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