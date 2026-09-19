🖥️ Эксперт объяснила, как антифрод-законы повлияли на снижение кибермошенничества После принятия блока антифрод-нормативных актов в этом году по сравнению с прошлым фиксируется снижение киберпреступлений на 21–30%, сообщила кандидат юридических наук, доцент, эксперт координационного центра КФУ им.