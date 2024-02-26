Курс валют НБМ на 26 февраля 

Молдавский лей в начале новой рабочей недели немного укрепился по отношению к доллару и к евро. В частности, за минувшие выходные дни он отыграл у американской валюты чуть более одного бана, а у единой европейской валюты - почти шесть с половиной банов, передает Noi.