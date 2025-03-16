Жители Новоаннинского пожаловались на мусорный беспредел в центре города: "Надоело лицезреть эту картину!!!!! 😤 вечно молодежь оставляет на этом месте горы мусора.
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Жители Новоаннинского пожаловались на мусорный беспредел в центре города: "Надоело лицезреть эту картину!!!!! 😤 вечно молодежь оставляет на этом месте горы мусора.