Аргументы недели

98 614 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Valeriy
    "Министерство на Смоленской занимается не «иностранными делами», а разрабатывает и реализует собственную внешнюю поли...Для реализации но...
  • Leonid PlиGin
    Демагог, блин!Сенатор Карасин о...
  • Ole Ole
    Они пришли убивать русских на историческую русскую землю. Главное, чтоб их от нее отскребли и в мешках  выкинули на з...Минобороны России...

Директор ЦРУ Бернс назвал тесным сотрудничество России и Китая

Директор ЦРУ Бернс назвал тесным сотрудничество России и Китая

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в рамках дискуссии на площадке аналитического центра Институт Бейкера назвал тесным текущее сотрудничество между Россией и Китаем.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх