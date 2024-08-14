Алаудинов: Я четко понял, почему СВО закончится осенью 2024 года

Вооруженные силы Украины рассчитывали захватить Курскую АЭС к 11 августа. После этого планировалось выдвижение ультиматума и проведение переговоров по сценарию Киева, рассказал в своем телеграм-канале о планах ВСУ командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.