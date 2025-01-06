Украинский дипломат: Украина проиграла еще в 2014 году, когда лишилась суверенитета

Украина проиграла еще в 2014 году, когда передала свой суверенитет Западу, заявил бывший сотрудник посольства в США политолог Андрей Телиженко в беседе с журналистом Александром Шелестом*, передает «Политнавигатор».
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