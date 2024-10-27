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Маск считает, что человечеству нужно стать многопланетной цивилизацией

Маск считает, что человечеству нужно стать многопланетной цивилизацией

У человечества будет больше шансов выжить, если оно станет многопланетным видом. Об этом заявил в субботу Илон Маск, выступая в Ланкастере (штат Пенсильвания) на мероприятии в поддержку кандидата в президенты США Дональда Трампа, его трансляция ведется в X (ранее Twitter).

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