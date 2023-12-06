О профессии железнодорожника рассказали воспитанникам детского дома Уссурийска

По инициативе Уссурийского локомотиворемонтного завода в Центре содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоялось профориентационное занятие с ребятами, обучающимися в выпускных классах школы, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе завода.