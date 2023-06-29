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Экс-разведчик Риттер заявил о ликвидации в Краматорске американских наемников

Экс-разведчик Риттер заявил о ликвидации в Краматорске американских наемников

Российские войска во время удара по Краматорску ликвидировали прибывших туда для консультаций Вооруженных сил Украины (ВСУ) американских наемников, заявил экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер 28 июня в интервью журналисту Гарланду Никсону.

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