Экс-разведчик Риттер заявил о ликвидации в Краматорске американских наемников

Российские войска во время удара по Краматорску ликвидировали прибывших туда для консультаций Вооруженных сил Украины (ВСУ) американских наемников, заявил экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер 28 июня в интервью журналисту Гарланду Никсону.