В Омске по инициативе Общественного совета состоялась экскурсия для детей в учебный центр ВДВ

Ежегодно Общественный совет при УМВД России по Омской области организовывает для школьников и инспекторов по делам несовершеннолетних посещение 242-го учебного центра подготовки младших специалистов ВДВ.
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