Роспотребнадзор требует сократить использование пестицидов в чае

Производители чая в России получили указание Роспотребнадзора разработать программу по предотвращению вредного воздействия пестицидов на их продукцию после обнаружения опасных веществ в чае нескольких крупных брендов.
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