Роспотребнадзор требует сократить использование пестицидов в чае

Н

Наталья

Не так это просто уже! Всю землю уже изгадили этими пестицидами, даже не пахотную, пчелы погибают, птицы, звери... а человеки все воюют... везде, где могут... и с животным миром в том числе... мы сами себя уничтожаем вместе с планетой