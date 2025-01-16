Владимир Юрзинов: «Ну какой Деанджело? Что вы – как в депрессивном футболе – возитесь с этими легионерами? СКА демонстрирует государственный подход к работе с молодежью»

«Послушайте, ну какой Деанджело? Ну что вы – как в нашем депрессивном футболе – все время возитесь с этими легионерами?! Лучше спросите меня про защитника Никишина, который способен стать первым нашим большим представителем этого дефицитного амплуа за многие годы.