Хит-просвет от Кельми

Год 1985-й. Вся Америка пела "We Are the World" – композицию Майкла Джексона и ещё 45 исполнителей. Этот сингл стал самым продаваемым за всю историю американской музыки и на долгое время возглавил мировые чарты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии