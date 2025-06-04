“Все разводятся”, – мама Михаила Галустяна прокомментировала развод сына

Стало известно о неожиданной реакцией матери Михаила Галустяна на новость о разводе сына. Любовь Николаевна, мама Александра Реввы, была удивлена спокойствием и даже весельем, с которым Сусанна Аркадьевна Галустян восприняла новость о разводе сына после стольких лет брака.
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