“Все разводятся”, – мама Михаила Галустяна прокомментировала развод сына

Стало известно о неожиданной реакцией матери Михаила Галустяна на новость о разводе сына. Любовь Николаевна, мама Александра Реввы, была удивлена спокойствием и даже весельем, с которым Сусанна Аркадьевна Галустян восприняла новость о разводе сына после стольких лет брака.