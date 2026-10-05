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Майк Крак: «Астон Мартин» не собирается праздновать из-за финиша в очках так, словно выиграл титул»

Операционный директор « Астон Мартин » Майк Крак высказался о 8-м месте Фернандо Алонсо на Гран-при Бахрейна , прошедшем на трассе «Сепанг».

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