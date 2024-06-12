Талибы выступили за членство Афганистана в ШОС, ЕАЭС и БРИКС

Движение «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) заинтересовано в том, чтобы Афганистан стал полноценным членом ШОС, ЕАЭС и БРИКС, сказал «Известиям» поверенный в делах страны в Москве Джамал Насир Гарвал.
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