ФСБ рассекретила документы об экспериментах нацистских врачей в Крыму в годы Великой Отечественной

Гитлеровские врачи во время нацистской оккупации Крыма в годы Великой Отечественной войны ставили эксперименты над военнопленными и мирными советскими гражданами – у людей вырезали почки и сосуды, выкачивали кровь для раненных немецких военных.
Гитлеровские врачи во время нацистской оккупации Крыма в годы Великой Отечественной войны ставили эксперименты над военнопленными и мирными советскими гражданами – у людей вырезали почки и сосуды, выкачивали кровь для раненных немецких военных.
Свежие комментарии