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ФСБ рассекретила документы об экспериментах нацистских врачей в Крыму в годы Великой Отечественной

ФСБ рассекретила документы об экспериментах нацистских врачей в Крыму в годы Великой Отечественной

Гитлеровские врачи во время нацистской оккупации Крыма в годы Великой Отечественной войны ставили эксперименты над военнопленными и мирными советскими гражданами – у людей вырезали почки и сосуды, выкачивали кровь для раненных немецких военных.

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