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Уроженка Белоруссии получит миллиарды в наследство от финансиста-педофила Эпштейна. Каким был их роман?

Уроженка Белоруссии получит миллиарды в наследство от финансиста-педофила Эпштейна. Каким был их роман?

Пациенты знали ее как мягкую и улыбчивую доктора Карину с нашивкой Колумбийского университета на халате, но точно не как потенциальную наследницу многомиллионного состояния финансиста-педофила Джеффри Эпштейна.

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