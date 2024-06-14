REUTERS/Evelyn Hockstein Соглашение по безопасности, подписанное президентом США Джо Байденом и лидером киевского режима Владимиром Зеленским, не будет ратифицировано конгрессом, поэтому его сможет отменить Дональд Трамп в случае переизбрания.
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