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Яна Чурикова о годах на телевидении: от жёстких требований к внешности до «Голоса»

Яна Чурикова о годах на телевидении: от жёстких требований к внешности до «Голоса»

Яна Чурикова — одна из тех, кто держит эфир Первого канала: она ведёт «Голос» и «Голос. Дети», активно ведёт блоги, а несколько лет назад руководила целым телеканалом.

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