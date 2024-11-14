В бундестаге подняли вопрос о реальном уровне поддержки Зеленского украинцами Член бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Андрей Гунько поднял вопрос о реальном уровне поддержки украинцами политики лидера их страны Владимира Зеленского.