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В Германии подняли вопрос о реальном уровне поддержки Зеленского украинцами

В Германии подняли вопрос о реальном уровне поддержки Зеленского украинцами

В бундестаге подняли вопрос о реальном уровне поддержки Зеленского украинцами Член бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Андрей Гунько поднял вопрос о реальном уровне поддержки украинцами политики лидера их страны Владимира Зеленского.

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