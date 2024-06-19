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Стрельба и крики: ФСБ показала видео жёсткого задержания челябинских бандитов

Стрельба и крики: ФСБ показала видео жёсткого задержания челябинских бандитов

Также в спецоперации участвовали полицейские и бойцы Росгвардии.Тандем из сотрудников ФСБ России по Челябинской области, ГУ МВД и Росгвардии прекратили деятельность организованного преступного формирования.

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