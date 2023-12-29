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Закон, порядок, государство

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Врио министра внутренних дел по ЛНР принял участие в акции «Ёлка желаний»

В преддверии Нового года дети особенно сильно верят в сказку, загадывают желания и ждут новогоднего чуда.

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